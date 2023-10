Ornella Giordano presenta il suo libro "il ragazzo smarrito" alla libreria Le Nuvole di Fossano

Dopo una escursione nel mondo della cucina della Val Tanaro, con il libro "Tra i profumi e i sapori di un tempo", a cura dell'Associazione Culturale Ardena di Garessio, la programmazione autunnale della libreria Le Nuvole continua con l'appuntamento di venerdì 20, quando alle ore 18 i lettori potranno incontrare Ornella Giordano con il suo "il ragazzo smarrito" edito Araba Fenice.

Il libro nasce da un incontro, in un contesto di volontariato, con un uomo la cui esistenza è segnata da una pesante condanna, l'ergastolo; è la storia di una caduta e di una redenzione, e racconta la storia vera di un ragazzo che compie terribili crimini prima dei vent’anni, ma negli anni del carcere si ravvede e, con grande forza di volontà e tenace impegno, risale l’abisso, ritrova se stesso e ricomincia.

L'autrice riesce ad elaborare un punto di vista inedito per parlare di ergastolo e riesce a introdursi nei meandri di una storia drammatica ma densa di rapporti personali forti e potenti. Trova e ci mostra la speranza costruita sull'affetto e sulla fiducia, per delineare un percorso di vita che, a dispetto della condanna, intraprende una direzione salvifica e nuovamente in equilibrio e in pace con sé e con il mondo.

Perché la libertà è come la vita: nessuno può condannare a perderla per sempre.

Durante l'evento verrá proiettato un video con la voce originale del protagonista del libro.

Ornella Giordano è poeta e scrittrice. È stata insegnante presso la scuola dell'infanzia. Collabora con l'Associazione Culturale "il circolo degli aristi" di Albissola Marina.

L'appuntamento è per le 18 presso la libreria in via Cavour 23 a Fossano.