Dalla Valle Maira a Roma, sarà un abete di Macra a illuminare il Natale in piazza San Pietro

Una notizia accolta con grande gioia dal sindaco Valerio Carsetti e dal parroco Don Graziano Einaudi: “Il nostro piccolo comune sarà al centro della piazza a simboleggiare la fede, ma anche la la preziosità dei piccoli luoghi.”

Quella di inserire Macra nella lista dei donatori d’abete era stata infatti, anni fa, una scelta fatta dal sindaco Carsetti, che grazie alle informazioni utili ricevute da Padre Federico Lombardi su come eseguire la procedura per mettersi in lista, era stata portata a compimento. Da tempo il caratteristico paese dell’Alta Valle Maira figurava tra i possibili donatori d’abete ed il sindaco non ha mai perso fiducia ed entusiasmo. L’attesa, le valutazioni da parte del Governatorato dello Stato del Vaticano… ora la tanto attesa notizia!

A fine novembre l’abete di Macra verrà portato a Roma ed il pomeriggio del 9 dicembre verrà acceso in piazza San Pietro. Tra gli addobbi, spiccheranno le stelle alpine della ditta Piumatto di Villar San Costanzo, a simboleggiare la neve.