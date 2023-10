Beinette, istituito in via temporanea disco orario in via Mario Rosso e via Vittorio Veneto

Per venire incontro alle richieste di alcuni esercizi commerciali del centro, a seguito dell'occupazione di parcheggi da parte del cantiere di Palazzo "Sole", l'amministrazione comunale ha istituito temporaneamente il disco orario in:

- via Vittorio Veneto (tratto davanti alle scuole elementari),

- via Mario Rosso (tratto da intersezione con via XXIV Maggio a primo passaggio pedonale rialzato all'altezza del passaggio pedonale verso via Nallino).