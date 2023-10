Cresce l’associazione Donne per la Granda con nuove socie presentate in assemblea

La cosa bella dell’associazione Donne per la Granda è che sono tutti i benvenuti. Con questo spirito sono state accolte le nuove socie Gianna Bonardi di Bra, Rosaria Bonifacio di Bra, Miranda Borra di Cuneo, Silvana Dellacroce di Bra, Maria Liuramento Fernandes di Bra, Marisa Galliano di Bra, Rossana Rosso di Bra, Maria Teresa Secci di Pocapaglia e Anna Maria Vitton Corio di Bra.

Entusiasmo alle stelle per un gruppo tutto al femminile ricco di idee che si traducono in appuntamenti e incontri. Come la seconda giornata del ringraziamento che quest’anno si terrà domenica 12 novembre a Saluzzo.