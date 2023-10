“Dite Cheerse!”: ecco la nuova campagna Inalpi [VIDEO]

“Pronti per un selfie? È arrivato l’aperitivo che porta in tavola il sorriso. Happy Cheerse di Latterie Inalpi...”

Questo l’incipit della nuova e originale campagna social e trade che Inalpi lancerà a partire da venerdì 27 ottobre.

Un progetto davvero “piacevole” non solo per il soggetto, il messaggio e per i tanti sorrisi raffigurati, ma anche e soprattutto, per l’originalità degli attori che, con spirito allegro e divertito, hanno prestato i loro volti per la realizzazione del lancio pubblicitario.

Monica, Ouaafa, Elena, Ilenia, Michela, Milena, Silvia, Alessio, Dikesi, Pablo, Gianmarco, Marco, Luca, Jacopo, Lorenzo e Bilalah, sono tutti ragazzi che lavorano in Inalpi e provengono dall’Italia e dall’Argentina, dalla Tunisia, dalla Nigeria e dal Bangladesh: un gruppo di giovani che all’interno dell’organizzazione di Moretta svolgono attività diverse.

Inalpi da sempre pone infatti la propria attenzione alla formazione sia della filiera corta del latte – nella quale molti sono i ragazzi che hanno scelto di proseguire le attività familiari per la costruzione di un nuovo progetto – che a quella degli studenti con numerose partnership con le principali Università italiane. Ed è da questo approccio che nasce l’attenzione anche verso il supporto all’impiego giovanile, che fa dell’organizzazione di Moretta un’azienda giovane con un’età media dei dipendenti di poco al di sopra dei 30 anni.

Ecco quindi come, una campagna di presentazione di prodotto diventa anche messaggio che parla di inclusione, di coinvolgimento e condivisione, che guarda al futuro con consapevolezza, sapendo che tra i tanti giovani che lavorano per l’azienda lattiero-casearia, sono presenti i talenti del domani che potrebbero essere i protagonisti del percorso di crescita di Inalpi.

I soggetti della campagna sono i nuovi triangolini gorgonzola, pepe nero, tartufo e erbe mediterranee Happy Cheerse Latterie Inalpi, una proposta per creare sfiziosi stuzzichini per aperitivi. E la nuova campagna “DITE CHEERSE!” sarà visibile su tutti i canali social, attraverso la presentazione di un divertente video di backstage e in tutte le iniziative dedicate al trade.

Inalpi prosegue quindi con un approccio che guarda con attenzione al proprio territorio, alla propria comunità, in un percorso di condivisione e collaborazione fattiva con tutti gli attori che prendono parte alla creazione del business “Made in Moretta”. Dai conferitori ai dipendenti il sistema Inalpi coinvolge e rende protagonista tutti coloro che con impegno e passione decidono di metterci la faccia…e mai espressione fu più azzeccata!