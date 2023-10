L'Asl CN1 organizza due giornate per vaccinarsi contro il Covid 19

L’ASLCN1 organizza sabato 11 e 18 novembre due giornate in cui sarà possibile vaccinarsi contro il Covid 19 presso i seguenti centri vaccinali

SISP di Mondovì : Ospedale Regina Montis Regalis via San Rocchetto 99;

SISP Saluzzo : Via del Follone 4;

Savigliano : Ospedale S.S. Annunziata via Ospedali 5, presso poliambulatorio;

SISP Cuneo : C.so Francia 10 (secondo piano).

Per poter accedere alla vaccinazione è necessario prenotarsi effettuando la preadesione sul sito “www.ilpiemontetivaccina.it” oppure a partire dal 2 novembre tramite prenotazione telefonica ai seguenti recapiti:

0172/699235 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30 dal lun al ven

338/4705356 dalle 14.00 alle 15.30 dal lun al ven

338/47051533 dalle 14.00 alle 15.30 dal lun al ven

La vaccinazione è destinata prioritariamente alle seguenti categorie:

Soggetti over 60

Soggetti di età compresa tra 12 e 59 anni a rischio patologico

Care giver e/o conviventi di soggetti fragili

Donne in gravidanza

Si rammenta che, per poter accedere, è necessario NON aver ricevuto vaccini anticovid negli ultimi 6 mesi e NON aver contratto il covid negli ultimi 6 mesi.

Per quanto concerni i bambini da 6 mesi a 11 anni le vaccinazioni saranno praticate nei Centri Vaccinali dell'ASLCN1 previa prenotazione al numero 0171 078680 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo caso occorre disporre della prescrizione del Pediatra di Libera Scelta con indicazione della patologia elencata nella Circolare del Ministero della Salute del 27/09/2023.