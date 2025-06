A Roccaforte Mondovì torna "Grazielle in fuga"

Sabato 21 giugno torna “Grazielle in fuga”, la corsa goliardica e non competitiva su bici monomarcia da Roccaforte Mondovì a Prea, che riprende con spirito irriverente un’antica tradizione degli anni ’70.

Un percorso di 6 km immerso nel verde della Valle Ellero, tra risate, travestimenti creativi, musica e buon cibo.

"Il tema di quest’anno? “Acciughe al verde” – lasciamo spazio alla fantasia dei partecipanti per interpretarlo come meglio credono - dicono gli organizzatori -. Come sempre, a metà percorso ci sarà una tappa gastronomica con acqua, sangria, pizza e focaccia per rifocillarsi prima della salita finale verso la frazione montana di Prea, famosa per il suo Presepe Vivente. Preparate travestimenti, ingranaggi arrugginiti e tanta voglia di divertirvi: le Grazielle sono di nuovo in fuga!".

Il ritrovo è alle ore 15.00 presso il Pala Ellero in piazza ANA con partenza alle 15.30 in direzione Prea.

All’arrivo, previsto per le ore 18.00, ad accogliere i partecipanti ci sarà un aperitivo, seguito dalla consueta cena organizzata dagli Amici di Prea. In palio tanti premi per i partecipanti più originali, più audaci o semplicemente più sgangherati. A seguire, la festa continua con “Freni a disco”, una serata musicale tutta da ballare, con il meglio della musica vintage e moderna

L’evento è aperto a tutti e a tutti i tipi di biciclette: negli anni scorsi abbiamo visto grazielle, mountain bike, monocicli, tandem, macchine a pedali, barche a pedali e ogni altro mezzo possibile… più strano è, meglio è!

Quota di partecipazione (evento + apericena): 18 euro

Solo cena: 15 euro

Gratis per i bambini sotto i 7 anni.

Per info e prenotazioni compilare il form https://tinyurl.com/Grazielleinfuga2025

Oppure contattare Mattia +39 334 901 4951