Esecuzione penale e ordinamento penitenziario: a Cuneo una giornata di riflessione tra diritto e realtà

Una giornata di studio, confronto e consapevolezza sul sistema penitenziario italiano e sulle sue trasformazioni nel tempo.

È questo l’obiettivo del convegno “Esecuzione penale e ordinamento penitenziario. 1975 – 2025: tra norme, riforme, diritti e realtà”, in programma venerdì 20 giugno 2025 presso la Sala San Giovanni di Cuneo (via Roma 4), promosso dalla Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta – Sezione di Cuneo, con il patrocinio del Comune di Cuneo e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo.

A introdurre e coordinare i lavori sarà l’avvocata Dora Bissoni, presidente della sezione cuneese della Camera Penale, affiancata da numerosi relatori e ospiti di rilievo del panorama giuridico nazionale.

Due sessioni, un unico obiettivo: fare luce sul carcere e i diritti

La mattinata, dalle 9 alle 13, sarà dedicata alla sessione “Tra norme, riforme e diritti”, con interventi che affronteranno l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale dell’esecuzione penale negli ultimi cinquant’anni. Tra i relatori:

• Avv. Cosimo Palumbo, già presidente della Camera Penale di Torino

• Dott.ssa Elisabetta Piccinnelli, magistrata di Sorveglianza di Cuneo

• Dott.ssa Antonella Giordano, direttrice dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria

• Avv. Emilia Rossi, già componente del Collegio del Garante Nazionale dei Detenuti

• Prof. Giovanni Torrente, docente di Filosofia del diritto all’Università di Torino

• Dott. Marco Viglino, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino

• Avv. Roberto Capra, presidente della Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino

Nel pomeriggio, dalle 14.45 alle 19, la seconda sessione intitolata “Il mondo carcerario e la misura dei diritti” si aprirà con uno spettacolo teatrale:

“Sbarre di solitudine – Vite spezzate in una prigione di ombre”, messo in scena dalla compagnia “Attori & Convenuti”, composta da avvocati, notai e magistrati impegnati in un teatro civile che racconta le vite spezzate dietro le sbarre.

A seguire, il dibattito sarà animato dagli interventi di:

• Avv. Davide Mosso, membro dell’Osservatorio Carceri dell’UCPI

• Avv. Gaetano Pacchi, Foro di Firenze

• Dott. Pietro Buffa, criminologo clinico

Un dialogo aperto sulla realtà carceraria

L’evento si concluderà con una tavola rotonda dal titolo “La realtà carceraria, poliedriche visioni”, con una serie di interviste coordinate dagli avvocati Dora Bissoni e Davide Mosso. Tra gli intervistati:

• On. Bruno Mellano, Garante regionale dei detenuti per il Piemonte

• Avv. Alessandro Ferrero, presidente dell’Ordine Avvocati di Cuneo

• Dott. Domenico Minervini, direttore Casa Circondariale di Cuneo

• Dott.ssa Elena Franca Boranga, direttrice UEPE di Cuneo

• Arch. Cesare Burdese, esperto di architettura penitenziaria

• Prof. Paolo Romeo, presidente dell’associazione Ariaperta

• Dott. Marco Sorbara, membro del comitato “Nessuno Tocchi Caino”

Evento aperto, accreditato e gratuito

La partecipazione al convegno è gratuita e riconosciuta ai fini della formazione continua degli avvocati con l’attribuzione di 3 crediti per ciascuna sessione.