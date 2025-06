Nuove asfaltature stradali a Mondovì: oggi l'intervento in frazione Merlo

Nella giornata di oggi, martedì 17 giugno, sono iniziati i lavori di rifacimento della bitumatura stradale in frazione Merlo.

"Con il cantiere odierno si conclude il piano asfalti 2024/2025 con un intervento in un sito frazionale, a testimonianza della sensibilità che l’Amministrazione comunale rivolge alle aree periferiche della nostra città - il commento del sindaco con delega alle Frazioni, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora. -. Con oggi, però, non si esaurisce l’intera attività di manutenzione: sono già stati programmati analoghi interventi in altre zone frazionali che si concretizzeranno nel corso del 2025, per un’azione manutentiva capillare e diluita nel tempo. Grazie al Consiglio frazionale del Merlo e, in generale, a tutti gli altri Consigli frazionali per l’importante attività di monitoraggio svolta, imprescindibile per accorciare le distanze tra Amministrazione e cittadini".