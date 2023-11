Federica Barbero Invernizzi: "4 novembre festa di tutti gli italiani"

Federica Barbero Invernizzi - Responsabile Regionale del “Dipartimento spettacolo, teatro e valorizzazione del territorio” Fratelli d’Italia – ha preso parte alla manifestazione celebrativa “4 NOVEMBRE SIGNIFICATO DI UNA DATA NAZIONALE” – svoltasi presso il Salone Parco Alpi Marittime di Valdieri.

All’incontro – moderato da Paolo Chiarenza - hanno preso parte Guido Giordano - Sindaco Valdieri, Ernesto Zucconi – storico e il Generale Antonio Zerrillo – Associazione Volontari di guerra.

Un incontro estremamente partecipato, organizzato dal Comune di Valdieri, dall’Associazione Italiana Alpini – Sezione di Cuneo – Gruppo di Entraque e dall’Associazione Nazionale Volontari di guerra, durante il quale Federica Barbero ha voluto sottolineare l’importanza di una giornata durante la quale si celebra l’Unità Nazionale.

“Mai come oggi è necessario ritrovare quello spirito unitario che consentì all’Italia di vincere la Guerra nel 1918 e che allo stesso modo permise alla nostra Nazione di risollevarsi dalla sconfitta della Seconda guerra mondiale. Solo quello spirito unitario e la consapevolezza della necessità di un profondo rinnovamento ci aiuterebbero, anzi preferisco dire ci aiuteranno, a superare la crisi che stiamo vivendo. Dobbiamo compiere un percorso nel quale siano coinvolte le Istituzioni per uno snellimento delle procedure burocratiche, la riduzione delle tasse e la lotta alla corruzione e alla delinquenza. Ma nel quale anche le attività produttive giochino la loro parte con una sempre crescente attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale con l’abbattimento degli sprechi. Il 4 novembre è la giornata che celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate, è momento per rendere omaggio alla memoria dei caduti per la patria che si sono sacrificati per la nostra nazione. Il 4 novembre per noi rappresenta tutto questo e molto di più: è la festa di tutti gli italiani orgogliosi di essere tali”.