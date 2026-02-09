A Corneliano d'Alba un incontro per capire il referendum sulla giustizia

La Biblioteca Civica "Scarzello" e l'Associazione "Anziani e pensionati" di Corneliano sono lieti di annunciare un importante incontro informativo dal titolo "Capiamo il referendum", che si terrà sabato 28 febbraio alle ore 16 presso il Centro Culturale "Cascina del Parroco", in piazza Trinità 1.

L'evento è aperto a tutti e ha come obiettivo fornire informazioni dettagliate sul referendum confermativo della riforma costituzionale della giustizia, che si svolgerà il 22 e 23 marzo. L'incontro sarà condotto dalla professoressa Maria Luisa Vitale, docente in diritto ed economia.

L'incontro rappresenta un'opportunità preziosa per comprendere i temi e le implicazioni del referendum, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e sottolineando l'importanza di essere informati.

Vi invitiamo a partecipare numerosi e a diffondere l'invito a tutti coloro che desiderano approfondire queste tematiche fondamentali per la nostra democrazia.