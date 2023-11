Asti-Cuneo, domani la conferenza dei servizi. Il presidente Cirio in videocollegamento dal cantiere

Come annunciato poca fa il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio parteciperà in videocollegamento alla conferenza dei servizi sull’ultimo lotto II.6.A dell’autostrada Asti-Cuneo dal campo base del cantiere.

"Un incontro importante e spero risolutivo per definire il futuro e la composizione delle opere complementari - aveva commentato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi - Come Regione puntiamo a fare da equilibratori e facilitatori tra tutte le istanze coinvolte. Col via libera all'ultimo lotto 2.6a Verduno-Cherasco bisogna procedere e non perdere tempo".