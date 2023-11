Bongiovanni (Cuneo Mia): “Per la sanità il partenariato, semplicemente, non funziona”

L'ombra dei disagi e dei travagli vissuti dal territorio torinese nel rapporto tra la Città della Salute di Torino e l'advisor Ernest&Young relativo a un progetto finanziato tramite partenariato pubblico-privato si allunga sulla Granda. In particolare sul cuneese e sull'iter che porterà al capoluogo il suo nuovo ospedale unico.

Che il consigliere comunale di minoranza Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) sia uno strenuo oppositore della soluzione pubblico-privata non è cosa nuova.

Il 21 ottobre scorso, circa dieci giorni dopo la pubblicazione da parte dell'ASO S. Croce e Carle di un avviso pubblico di ricerca di un advisor per l'analisi di fattibilità tecnico-economica della proposta avanzata dalla INC, ha inviato al commissario Livio Tranchida una lettera in cui ripercorre e commenta la cronaca del rapporto tra l'ente torinese ed E&Y: “La vicenda portata trova forti analogie con quel che sta accadendo nella nostra struttura – ha scritto - . Non voglio far altro che portare alla questione elementi di riflessione, con spirito di collaborazione”.

Proprio sull'argomento dell'advisory lo stesso Tranchida – ospite nella serata di martedì 7 novembre dello spazio “Quarta Parete” sulla pagina Facebook del nostro giornale – ha annunciato che la sua nomina effettiva avverrà probabilmente entro la fine della settimana.

"A Torino costi oltre il milione di euro e pochi risultati"

Ed è la cronaca in sé a ingenerare nel consigliere i dubbi e le preoccupazioni più forti. “Le due gare per l’aggiudicazione delle concessioni di partenariato pubblico-privato risalgono ai primi mesi del 2019 e, pur essendo trascorso un tempo molto lungo, sono messe male” scrive nella lettera.

“Il costo dell’incarico conferito ad E&Y è raddoppiato ma i risultati languono – prosegue Bongiovanni - . Per quella di Torino l’A.O.U. C.S.S.T., stazione appaltante, ha gettato la spugna e la Regione Piemonte insieme al Comune di Torino, dopo quasi 5 cinque anni, ha chiesto al Governo centrale la nomina di un Commissario straordinario incaricato di portare a termine la gara. I costi hanno già superato il milione di euro, almeno per la parte monitorata, senza che si sia ancora conclusa la Fase 1 e con l’entrata in scena del Commissario”.

"Tranchida non perda tempo: ci sono altre soluzioni"

L'eventualità peggiore paventata dal consigliere, insomma, è che con il nuovo ospedale cuneese le cose finiscano per andare allo stesso modo, con lo spreco di tempo e risorse economiche. Vero punto di differenza tra le due situazioni è che, Cuneo, un commissario già ce l'ha.

“Lei si prepara a spendere 100mila euro, che si aggiungeranno a quelli già spesi da chi l’ha preceduta per avere supporto in ordine alla valutazione della proposta pubblico-privata presentata ormai 17 mesi”.

Bongiovanni continua a sostenere, nella lettera, che “la proposta di partenariato, in relazione ai ricavi dell'ASO, non è sostenibile. Mentre l’assessore Icardi, com'è successo ancora pochi giorni fa a Cuneo, mostra di avere un conflitto non risolto con i numeri, le somme e le divisioni, lei di certo avrà già verificato matematicamente il fatto. Così come sa che esistono altre soluzioni applicabili, con costi inferiori”.