Domeniche “a misura di famiglia” nei quattro manieri della Barolo & Castles Foundation: segreti e giochi anche a luglio

Nei castelli delle Langhe e del Roero l’estate si apre al gioco e alla meraviglia. Anche a luglio, la domenica, una diversa dimora storica si trasforma in un luogo di scoperta condivisa, tra libretti illustrati, kit interattivi e visite pensate per coinvolgere bambini e genitori nel racconto di un territorio unico. È il ciclo delle “Domeniche per famiglie”, promosso dalla Barolo & Castles Foundation, che da Roddi a Barolo, da Serralunga d’Alba a Magliano Alfieri propone occasioni mensili per avvicinare i più piccoli alla storia e alla cultura del paesaggio vitivinicolo.

Si parte domenica 6 luglio con il Castello di Roddi, dove le famiglie riceveranno in omaggio il libretto illustrato CIAO! (consigliato dai 6 ai 12 anni), una guida da esplorare e colorare per conoscere i signori del Castello e le sue stanze più affascinanti, come le cucine rinascimentali appena restaurate. La visita sarà accompagnata da parole, immagini e curiosità da portare anche a casa. La tariffa speciale per l’iniziativa è di 12 euro per 2 adulti e 2 bambini, libretto incluso. I titolari dell’abbonamento Torino Musei sostengono solo il costo del libretto (2 euro).

Domenica 13 luglio l’appuntamento si sposta al WiMu – Museo del Vino di Barolo, con il Giocamuseo, un kit ricco di giochi, quiz e informazioni per esplorare le sale progettate da François Confino e scoprire, giocando, il legame tra vino, arte e storia. Il kit è consigliato per bambini dai 6 ai 12 anni e disponibile per tutta la giornata durante gli orari di apertura del castello, dalle 10.30 alle 19.00. Le famiglie potranno accedere con una tariffa speciale di 18 euro per due adulti e un bambino, o 21 euro per due adulti e due bambini, kit incluso. I titolari dell’abbonamento Torino Musei sostengono solo il costo dell’attività (3 euro).

Il viaggio continua domenica 20 luglio al Castello di Serralunga d’Alba, dove ancora una volta il libretto CIAO! guiderà i più giovani alla scoperta dei signori Falletti, dei passaggi difensivi e dei tanti segreti custoditi nei secoli tra mura e torri. Il libretto, disponibile anche in inglese, francese, tedesco e fiammingo, sarà offerto in abbinamento alla visita guidata, al costo speciale di 12 euro per due adulti e due bambini. I titolari dell’abbonamento Torino Musei pagheranno solo il libretto (2 euro).

Chiude il mese domenica 27 luglio il Castello di Magliano Alfieri, con l’attività “Al Museo in famiglia”, un kit per esplorare le sale del maniero tra gioco, conoscenza e memoria. Consigliato per bambini dai 6 ai 12 anni, il kit è incluso nella tariffa speciale di 12 euro per due adulti e due bambini, mentre gli abbonati Torino Musei pagano solo 2 euro per l’attività.

Per informazioni e prenotazioni: info@barolofoundation.it e www.barolofoundation.it.