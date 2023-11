Domenica le celebrazioni per il monreglaese Adolfo Vietto a Lequio Tanaro

Ad onorare l’urna del Fante Adolfo Vietto ci saranno, domenica 12 novembre, i Gonfaloni del Consiglio Regione Piemonte, accompagnato dal Consigliere avv. Marello, della Provincia di Cuneo con il Presidente Robaldo, della Città di Cuneo con il Consigliere Di Vico, decorati di medaglia d’oro per la Resistenza, nonché quello di Pamparato decorato di medaglia d’argento per la stessa motivazione, affiancato dal Sindaco dott. Borgna, quello di Mondovì, decorato di medaglia di bronzo, ancora per la Resistenza, poi i labari dell’Anpi di varie sezioni della Provincia, dell’Ignazio Vian, della Fivl, dell’Aned di Cuneo, dell’Associazione Nazionale delle famiglie e degli orfani di Guerra con la prof.sa Galfrè, , dell’ANA, dei Carabinieri in congedo ed altre Armi, come pure della onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” che, da un paio di anni, ha seguito le pratiche con l’Onorcaduti del Ministero della Difesa. Ancora molti Sindaci della zona,assieme a quello lequiese Trossarello.

Il Ministro Crosetto ha inviato un messaggio molto pregnante. Mercoledì 8 novembre a Torino, nel Comando Esercito Piemonte è stata consegnata l’urna giunta dal Cimitero Militare Italiano di Francoforte sul Meno, da parte del ten. Col. Sabino Pobio alla delegazione di Lequio Tanaro, depositata poi nella Confraternita arredata con grande raffinatezza, accompagnata pure da una carrellata di opere pittoriche di importanti artisti del monregalese. La Messa sarà officiata dal Parroco don Antonio Calandri.