Grave in ospedale dopo la caduta in bicicletta: ore di apprensione per un giovane di Piasco

Apprensione a Piasco per le condizioni di Lorenzo Giacca, 28enne residente in paese, che nella serata di ieri, mercoledì 8 novembre, intorno alle 21, ha avuto un incidente cadendo dalla bici sulla strada provinciale poco distante dalla piscina da dove il ragazzo era appena uscito.

Al momento non è nota l’esatta dinamica dell’incidente. Il giovane è stato soccorso dal personale del servizio regionale 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Le sue condizioni, si apprende in paese, sarebbero gravi.

Dipendente della Parafarmacia Farmaflor, Lorenzo è molto conosciuto nel centro della bassa Valle Varaita. In segno di vicinanza alla famiglia la parrocchia di San Giovanni Battista ha organizzato una novena di preghiera per il ragazzo. L'orario è fissato per le ore 20.30 presso la parrocchiale.