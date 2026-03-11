 / Cronaca

Cronaca | 11 marzo 2026, 12:52

Boves, bimba di 3 anni azzannata al volto dal pitbull di famiglia

Il fatto è accaduto nel cortile dell'abitazione. La bimba è stata operato al volto, non è in pericolo di vita

Una bambina di tre anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale "Regina Margherita" di Torino dopo essere stata aggredita da uno dei quattro pitbull dei genitori. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 10 marzo, intorno alle 17, nel cortile di un’abitazione privata in frazione Rivoira a Boves. 

Non, quindi, nell'area del lago artificiale di via Tetti Molettino dove, invece, è atterrato l'elicottero del 118 con il quale la piccola è stata trasferita al Regina Margherita di Torino. 

La bimba è ricoverata nel reparto di Chirurgia, dove è arrivata in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Ieri è stata sottoposta ad un delicato intervento al volto. 

Il sindaco Matteo Ravera he espresso vicinanza alla piccola e ai suoi genitori. "Non vorremmo mai sentire notizie come queste, a maggior ragione quando riguardano dei bambini. Auguro alla piccola di guarire in fretta", ha commentato. 

Ora si dovranno accertare le cause che hanno scatenato la furia dell'animale. 

Barbara Simonelli

