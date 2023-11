Alba: la signora Bice Boccalatte ha festeggiato 100 anni

Mercoledì 8 novembre la signora Bice Boccalatte ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata nella sua casa di Alba con una visita del sindaco Carlo Bo e dai due figli Steven ed André Paul Luotto, il famoso attore, comico e cuoco statunitense naturalizzato italiano Andy Luotto.

Nata a Lu Monferrato in provincia di Alessandria l’8 novembre del 1923, la signora Boccalatte si è poi trasferita a New York negli Stati Uniti dove ha vissuto per diversi anni, dove sono nati i suoi due figli e dove ha imparato la lingua inglese. Tornata in Piemonte nel 1975 con il padre, ha vissuto per qualche tempo a Rodello, poi nel 1993 si è trasferita ad Alba dove è ancora residente. La signora ha sempre insegnato lingua inglese, anche a diverse generazioni di produttori vitivinicoli del territorio di Langhe e Roero.

«Mi ha fatto piacere trovare in forma la signora Boccalatte circondata dall’affetto dei suoi due figli – dichiara il sindaco Carlo Bo –. È stato molto emozionante vedere una persona della sua età chiacchierare al telefono, ringraziare per gli auguri ricevuti dagli amici e dalle tante persone che le vogliono bene».