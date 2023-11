Racconti e musica a Cuneo per la Giornata del Prematuro

“Manchi solo tu!”. È il titolo dell’iniziativa organizzata a Cuneo in occasione della Giornata del Prematuro che si celebra, in tutto il mondo, il 17 novembre. A partire dalle 17,30 nella sala conferenze del Sacro Cuore, in via Carlo Boggio (angolo via monsignor Peano) a Cuneo, l’associazione “Voglia di crescere” onlus, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e “La Fabbrica dei suoni” di Venasca ha organizzato un pomeriggio di testimonianze, musica e arte dedicato ai nati prematuri e alle loro famiglia, ma aperta a tutti.

Lo scopo della Giornata è sensibilizzare e informare sulla prevenzione del parto pretermine, sulla nascita prematura e sul percorso di crescita dei bambini che vivono le loro prime settimane o mesi di vita ricoverati in un reparto di cure intensive.

“Voglia di Crescere” onlus, l’associazione che sostiene la Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, riferimento per l’assistenza dei neonati prematuri della provincia di Cuneo e non solo, con il sostegno della Direzione Generale, ha organizzato l’evento che spazierà tra racconti, musica e arte. Il programma prevede testimonianze di mamme e papà della Tin, la musica de “I Sarvanot di Cumabò” e i disegni di sabbia di Nadia Ischia. L’evento è stato progettato e verrà realizzato dagli operatori musicali de “La Fabrica dei Suoni” in collaborazione con l’artista Nadia Ischia, nota per le magiche animazioni di sabbia. Sarà un’opportunità importante per le famiglie, gli amici e la comunità in generale di riunirsi e abbracciare il coraggio delle famiglie con bambini prematuri. Attraverso attività coinvolgenti, momenti di condivisione e laboratori musicali esperienziali si desidera creare un’occasione in cui si possa imparare, crescere e sostenere gli uni gli altri.

Per partecipare (ingresso gratuito fino a esaurimento posti) è necessario prenotare al numero 3476585657.