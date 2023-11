Saluzzo, si è aperto il Salone dell’Orientamento scolastico: grande vivacità fin dalle prime ore

Vivacità e fermento fin dalle prime ore di apertura. Studenti delle medie e famiglie in cerca di consigli e informazioni, studenti delle Superiori e docenti in prima linea, per presentare al meglio le attività della propria scuola.

Il Salone dell’Orientamento scolastico che si è aperto oggi pomeriggio a Saluzzo al “Quartiere"( ex caserma Musso) e si riconferma, dai numeri, appuntamento importante come bussola per orientarsi nella futura scelta scolastica o di formazione professionale.

Domani, sabato 11 novembre il salone sarà aperto tutto il giorno.

Oltre agli stand lungo il percorso, anche quest’anno, sono previste le presentazioni dei singoli istituti (Cnos-Fap, Istituto Denina Pellico Rivoira, liceo Soleri Bertoni, liceo Bodoni, Istituto alberghiero di Barge, Istituto agrario di Verzuolo e Afp) nella doppia modalità, "live" nella sala dedicata e trasmesse in diretta e in differita sul canale Youtube della Fondazione Bertoni.

Nella prima parte del percorso i visitatori trovano gli stand del Centro per l’Impiego di Saluzzo, del Centro per l’Istruzione degli Adulti saluzzese e del Sistema regionale Obiettivo Orientamento Piemonte che coordina il Salone saluzzese.

Dalla seconda sala si succedono gli istituti e le agenzie formative che si presenteranno poi, uno ad uno, nei seguenti orari:

Sabato 11 novembre (apertura Salone: 9- 12,30 / 14,30 – 18,30)

Ore 9,30 e alle 15: AFP e Cnos Fap

Ore 10 e 16,30 Istituto Denina Pellico Rivoira

Ore 10,30 e 17,30 Liceo Soleri Bertoni

Ore 11 e 17 Liceo Bodoni

11,30 e 16 Istituto Alberghiero Paire di Barge

12 e 15,30 I.I.S. Umberto I, Scuola Agraria Verzuolo