Verzuolo dice addio a Giorgio Risso tecnico luci della Compagnia d’la Vila

Sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio, alle 15, nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, il funerale di Giorgio Risso, deceduto all’Ospedale di Savigliano all’età di 71 anni.

Originario di Corsico, in provincia di Milano, Giorgio Risso si era trasferito a Verzuolo, dove aveva lavorato alla cartiera Burgo. Proprio in paese aveva conosciuto e sposato Irma Emanuel, apprezzata attrice della Compagnia dialettale ‘D’la Vila’ di Verzuolo, realtà teatrale di cui Risso è stato direttore tecnico per oltre 30 anni.

Accanto all’impegno nel mondo del teatro, Giorgio ha dedicato una parte importante della sua vita al volontariato, operando nella Protezione Civile e nella squadra Antincendi Boschivi (Aib) di Verzuolo, della quale è stato anche segretario.

A ricordarlo è Giorgio Silvesto, segretario Area base Aib di Verzuolo e attore della Compagnia d’la Vila: “Giorgio è stato, assieme al compianto Modesto Chiabrando e a me, tra i fondatori, più di trent’anni fa, della locale squadra Antincendi Boschivi. Faceva parte del direttivo e lo ricordiamo come un volontario molto collaborativo. Ultimamente aveva allentato la sua presenza per motivi di salute”.

Parole di grande affetto arrivano anche dal mondo del teatro. Bruna Corrado, presidente della Compagnia d’la Vila di Verzuolo, sottolinea: “Era entrato nella Compagnia nel 1995 con il ruolo di tecnico delle luci, incarico che ha sempre svolto con grande professionalità. Siamo una Compagnia di 15 persone: oltre al teatro amatoriale, ci unisce una forte amicizia tra tutti i componenti e le loro famiglie, con viaggi e momenti condivisi. Giorgio lascia un grande vuoto in tutti noi”.

Profondamente commossa anche Elisa Peracchia, attrice della Compagnia: “Era uno dei pilastri della nostra realtà teatrale. Una persona molto seria e precisa nel suo lavoro di tecnico. Ci mancherà moltissimo”.

Giorgio Risso lascia la moglie Irma, la figlia Luisa con Marco, le cognate, i nipoti e pronipoti, i cugini e tutti i parenti.

Dopo le esequie, il feretro sarà trasferito a Bra per la cremazione e successivamente le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Verzuolo.

Le eventuali offerte raccolte in sua memoria saranno devolute all’Unicef.