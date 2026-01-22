Conferito ad Emanuele Aime il titolo di Ambasciatore Unione Veterani dello Sport

L'Unione Nazionale Veterani dello Sport ha conferito a Emanuele Aime il titolo di Ambasciatore UNVS per il 2025, in riconoscimento della sua straordinaria carriera nel mondo della pallavolo.

Nato a Cuneo nel 1989, Aime ha costruito un percorso professionale di eccellenza come tecnico e scoutman, collaborando con squadre italiane ed estere di alto livello e con diverse nazionali, tra cui quelle di Australia, Germania, Svizzera e Italia.

I risultati più recenti

- Estate 2024: Assistente allenatore della Nazionale Italiana U21 Femminile (medaglia d'argento agli Europei U21 e bronzo agli Europei U18)

- Estate 2025: Assistente allenatore della Nazionale Italiana U21 Femminile Campione del mondo

- Settembre 2025: Terzo allenatore presso Consolini Volley San Giovanni in Marignano

Il riconoscimento è stato consegnato sabato 17 gennaio 2026 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, alla presenza della Sindaca Patrizia Manassero, dell'Assessore allo Sport Valter Fantino, della squadra del Consolini Volley e di numerosi soci della Sezione Luigi Pellin.

Emanuele Aime è il quinto Ambasciatore nominato dalla sezione cuneese dopo Elisa Balsamo, Giorgio Salomone (2022), Katia Tomatis e Diego Colombari (2023).