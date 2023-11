Running in inverno: cosa indossare per correre quando fa freddo

Ogni anno, quando arriva la prima ondata di freddo, una gran parte dei runner, costituita soprattutto da principianti, appendono le proprie scarpe da corsa al chiodo per riprendere con l'attività fisica la primavera successiva. Nonostante le basse temperature possano rappresentare di certo un ostacolo da non sottovalutare, è possibile affrontarle tranquillamente, così da non limitare la propria passione, e questo grazie al giusto abbigliamento.

Correre in inverno: l'abbigliamento secondo la regola dei tre strati

La prima cosa che conta per poter correre con il freddo senza soffrirlo è vestirsi in modo adeguato. In molti pensano che la scelta più giusta sia coprirsi il più possibile, ma in realtà non è tanto la quantità, ma le caratteristiche dei capi scelti a fare la differenza. Il segreto sta nel trovare il giusto equilibrio per non sentire né troppo freddo né troppo caldo. In questo ci viene d'aiuto la tecnica dei tre strati.

Il primo strato è quello più importante ed è quello che deve prediligere la traspirabilità. No a t-shirt o magliette di cotone che restano umide di sudore: per il corridore maschio, l’acquisto di una maglia running uomo a manica lunga dal tessuto traspirante, leggera e dalle cuciture piatte può essere invece un’ottima scelta. Rappresenterà una sorta di seconda pelle in grado di assorbire il sudore e di mantenere il corpo asciutto. Per la donna, si potrebbe optare per una maglia termica elasticizzata che aiuta a mantenere la temperatura corporea durante l’attività fisica.

Il secondo strato è invece quello che deve garantire l'isolamento dal freddo: un micropile o una maglia a maniche lunghe leggera e a collo alto possono andare bene, in base alle temperature e alla propria predisposizione al freddo. Il terzo strato, invece, protegge dal vento o dalla pioggia. Di solito si indossa infatti una giacca tecnica e leggera, che sia antivento e impermeabile, e munita di tasche per riporre tutto il necessario durante la corsa.

Gli altri indumenti e accessori

Coperta la parte superiore, bisogna dedicare la giusta attenzione anche a quella inferiore e soprattutto alle parti del corpo più sensibili al freddo.

Calzamaglia termica e traspirante, leggings e pantaloni vanno scelti in base alla temperatura esterna, mentre a essere sempre buoni alleati sono:

scaldacollo , per proteggere la nuca dal vento;

, per proteggere la nuca dal vento; guanti , per isolare le mani dal freddo;

, per isolare le mani dal freddo; berretto , perfetto per riparare le orecchie;

, perfetto per riparare le orecchie; calze calde, per mantenere i piedi caldi e asciutti.

Alcuni consigli per correre in inverno

Fare running, particolarmente in inverno, richiede qualche minuto di riscaldamento prima di iniziare la corsa vera e propria, fondamentale per accumulare in corpo una maggiore sensazione di calore e non sottoporsi a sbalzi termici. Inoltre, fare riscaldamento aiuta anche a capire se i capi scelti sono eccessivi e se occorre alleggerire il proprio outfit.

Per quanto riguarda lo stretching post allenamento, questo andrebbe fatto al chiuso: finita la corsa, infatti, la temperatura del corpo scende in maniera rapida; quindi, sarebbe sempre il caso di tornare a casa o in palestra per fare gli esercizi e indossare immediatamente qualcosa di asciutto.