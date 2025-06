Serate gratis a Michiland: Relax, Gusto e Divertimento per Tutti!

A Michiland le serate estive diventano un’occasione unica per i genitori di rilassarsi e divertirsi, mentre i bambini giocano in totale sicurezza. Con un ricco aperitivo, cene deliziose firmate dalla cuoca Maria, un parco giochi al coperto e un ludopub con giochi da tavolo, il divertimento è garantito per tutta la famiglia. Scopri come prenotare e approfitta delle nostre offerte speciali!

Serate Gratis a Michiland: Un’Oasi di Relax e Divertimento per l’estate

Cari genitori, siete pronti a godervi le vostre serate estive senza pensieri? Michiland è il posto perfetto per rilassarvi, gustare ottimi piatti e lasciare che i vostri bambini si divertano in totale sicurezza. La nostra formula è semplice ma irresistibile: cene deliziose, un parco giochi al coperto e un ludopub per serate indimenticabili, il tutto pensato per famiglie e gruppi di amici.

Un’esperienza culinaria che conquista tutti

Le serate a Michiland iniziano con un ricco aperitivo, perfetto per aprire la serata con gusto. A seguire, la nostra cuoca Maria vi delizierà con una cena preparata con cura, capace di soddisfare anche i palati più esigenti. Dai piatti tradizionali alle creazioni più sfiziose, ogni portata è pensata per rendere la vostra serata speciale.

Divertimento garantito per i più piccoli

E i bambini? Nessun problema! A Michiland si tufferanno nel nostro parco giochi al coperto, un’area sicura e divertente dove potranno giocare e scatenarsi in tutta sicurezza, comunque sempre sotto gli occhi dei genitori o nonni. Dopo le ore 20, l’accesso al parco costa solo 5€ a bambino, ma per chi prenota o gusta le nostre fantastiche cene, il parco è completamente gratuito! Un’occasione perfetta per lasciare che i più piccoli si divertano mentre voi vi rilassate.

Un ludopub per serate indimenticabili

Per aggiungere un pizzico di allegria, Michiland si trasforma in un ludopub con un’ampia selezione di giochi da tavolo. Che siate in famiglia o con amici, le nostre serate si animano di risate e competizione amichevole, perfette per creare ricordi indimenticabili. Dai classici intramontabili ai giochi più moderni, ce n’è per tutti i gusti.

Orari e prenotazioni

Le serate a Michiland sono disponibili ogni giorno fino alle 23:00, escluso il lunedì, giorno di riposo. Per garantirvi un posto, vi consigliamo di prenotare la vostra cena chiamando il numero 340.6673866.

Non perdete l’occasione di godervi una serata di relax, gusto e divertimento a un prezzo imbattibile!

Perché scegliere Michiland?

Per i genitori: aperitivi e cene deliziose per rilassarsi senza pensieri.

Per i bambini: un parco giochi al coperto sicuro e divertente, gratis con la cena.

Per tutti: un ludopub con giochi da tavolo per serate all’insegna del divertimento.

Michiland è più di un locale: è un’esperienza pensata per unire gusto, relax e allegria. Prenotate ora e scoprite il piacere di una serata estiva senza stress. Vi aspettiamo!

MICHILAND - Via Frassinetto 5 - Genola (CN) - Tel 340 667 3866 - info@michiland.it