Ex area Enel di Cuneo: si abbatte l’ultimo caseggiato, poi via alla realizzazione del nuovo Centro commerciale

Sono ripresi i lavori di demolizione dell’ultima parte dei caseggiati compresi nell’area ex Enel, all’intersezione tra via Vecchia di Cuneo, via Pertini e corso Francia a Cuneo. da inizio settimana le ruspe sono al lavoro sull’edificio rimasto in piedi, quello prospiciente Corso Francia che ospitava gli uffici del Tribunale.

I magazzini dell’Enel, compresi i porticati, erano già stati abbattuti nel dicembre scorso, ma per dare il via agli ultimi lavori si è dovuto attendere il semaforo verde da parte delle Ferrovie in quanto proprio sotto l’area passano i binari della linea Cuneo-Limone-Ventimiglia-Nizza.

La zona, come noto, sta per essere riqualificata e una volta terminate le operazioni di abbattimento ed espletate le pratiche burocratiche necessarie per ottenere i permessi inizieranno le opere per quella che dovrebbe diventare una nuova area commerciale alle porte della città. Con tanto di supermercato e area verde, ma anche un parcheggio di testata in grado di ospitare circa 180 mezzi. E, forse, un ristorante McDonald con il McDrive.

La questione era stata anche oggetto di un’interrogazione presentata dal consigliere comunale di Cuneo Mia Claudio Bongiovanni nella quale puntava l'attenzione sul destino della zona, ricordando che nel 2021 il Comune aveva reso chiara l'intenzione di riqualificarla dando opzione di costruzione ai proprietari: niente Valutazione Ambientale Strategica, la riqualificazione permetterebbe di dismettere il 50% delle superfici senza pagare le somme di esproprio.

Nella risposta l'assessore all'urbanistica, Alessandro Spedale, aveva indicato la sussistenza di una richiesta formale “per la creazione di un locale di ristorazione”. Replica che non aveva soddisfatto appieno il proponente, il quale decise di fare esplicita richiesta di accesso agli atti. Dai quali scopri, appunto, che nell’area Ex enel sorgerà il nuovo centro commerciale.

Come da accordi, ancora del 2021, è prevista contestualmente al progetto la cessione gratuita di aree pubbliche: un percorso ciclopedonale lungo corso Francia, aree verdi e parcheggi (88 privati e 179 pubblici), oltre alla realizzazione di una rotatoria tra via vecchia di Borgo San Dalmazzo e corso Francia come extra onere a scomputo.