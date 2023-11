Ufficializzati dalla Consulta Camerale il prezzi per l'annata 2023 di uva e nocciole

Nebbiolo per vino “Barolo” minimo 3,97 euro ad un massimo di 4,27, Nebbiolo per vino "Barbaresco da 2,38 a 3.16, Arneis per vino "Roero Arneis" da 1.43 a 1.76, Moscato per vino "Asti" e "Moscato d'Asti" da 1.21 a 1.26, Dolcetto per vino "Dogliani" e "Dogliani superiore" da 0.79 a 1.25, Barbera per vino "Barbrrea d'Alba" da 1.32 a 1.72, Barbera per vino "Barbera d'Alba superiore" da 1.44 a 1.75, Dolcetto per vino "Dolcetto d'Alba" da 1.14 a 1.36, Nebbiolo per vino "Nebbiolo d'Alba" da 1.49 a 1.85, Nebbiolo per vino "Langhe Nebbiolo" da 1.51 a 2.09, Arneis per vino "Langhe Arneis" da 1.12 a 1.39, Chardonnay per vino "Langhe Chardonnias" da 0.92 a 1.24

Per quanto riguarda la nocciola Piemonte IGP e TGT, delle rispettive Bio e della Piemonte IGP delle Langhe la media tra ottobre 2022 e aprile 2023 è stata di 7 euro per la IGP e 6.74 per la TGT, con la IGP Bio a 8.22 e la TGT Bio a 7.60.

La media di settembre-ottobre di quest'anno vede la Piemonte IGP a 7.38 euro e la TGT a 7.28, mentre la Piemonte IGP delle Langhe è quotata a 7.81, Piemonte IGP Bio a 7.80 e TGT Bio a 7.63.