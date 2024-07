Furto di una catenina in piazza d’Armi a Fossano: carabinieri impegnati nelle indagini

Intervento dei carabinieri a Fossano ieri (sabato 6 luglio) verso le 12.



Ancora poche le informazioni attualmente di dominio pubblico ma secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine e da diversi presenti in piazza d’Armi, a motivare l’intervento sarebbe stato lo scippo di una catenella, tagliata dal collo di una signora.



Probabile autore del gesto, un cittadino di origine straniera.



Le indagini sono attualmente in corso. Intanto il sindaco Dario Tallone si dice pronto ad agire in maniera decisa per contrastare questi fenomeni: “Specie nei giorni e nelle occasioni del mercato cittadino del mercoledì e del venerdì, chiunque verrà sorpreso in atteggiamenti sospetti o a mendicare sarà oggetto di controlli e, se necessario, di DASPO urbano”.