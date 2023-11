Borgo aderisce al Cude per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, per il tramite del Comando di Polizia Municipale ha aderito alla Piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al CUDE (Contrassegno unificato disabili europeo), realizzata presso il CED della Motorizzazione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale, garantendo loro il pieno diritto alla mobilità.

La piena diffusione di tale soluzione tra tutti i Comuni del territorio italiano, permetterà ai cittadini titolari di CUDE, di spostarsi con l’automobile in un altro Comune senza dover chiedere preventivamente l’autorizzazione ad accedere nelle aree a traffico limitato e a utilizzare i parcheggi riservati.

L’adesione a tale piattaforma da parte di ciascun titolare del contrassegno disabili europeo è facoltativa e darà origine all’attribuzione di un codice (denominato codice univoco CUDE) associato al proprio contrassegno. Tale codice sarà rilasciato dall’ Ufficio Polizia Municipale previa compilazione da parte degli interessati del modulo allegato che è possibile compilare sia in occasione del rilascio ovvero del rinnovo del suddetto contrassegno, sia in qualsiasi momento successivo al rilascio.

Il suddetto codice univoco permetterà all’utente, accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE al sito www.ilportaledellautomobilista.it , di gestire le targhe precedentemente comunicate al Comando attivandole, modificandole o eliminandole nonché disabilitando il codice CUDE assegnato.

Sul sito internet comunale sono scaricabili sia il modulo di richiesta assegnazione codice univoco CUDE, che il Manuale Utente Cittadino Piattaforma CUDE.