La “Giornata della gentilezza” vista dagli alunni delle scuole di Moretta

Da sabato scorso, sotto il porticato del municipio, decine di elaborati compongono la mostra dedicata alla “Giornata della gentilezza” la cui ricorrenza è stata oggi lunedì 13 novembre.

«Già da diversi anni – commenta la vicesindaco Emanuela Bussi, che ha tra le proprie deleghe anche quella di assessore alla Gentilezza – le scuole dell’istituto comprensivo di Moretta celebrano la giornata attraverso progetti specifici e lavori inerenti l’educazione, fin da bambini, all’uso di parole gentili. Mi fa molto piacere, dunque, constatare come anche quest’anno ci sia stata un’ampia partecipazione che ha coinvolto i plessi dell’infanzia, della primaria e della scuola media».

La Giornata della gentilezza, sottolineano la vicesindaco Bussi e il sindaco Gianni Gatti, deve essere un momento in cui viene ricordato che le parole gentili vanno usate ogni giorno dell’anno, non solo in questa particolare occasione.