5 nuove criptovalute che potrebbero arrivare su exchange di primo livello

Prima della fine del 2023, gli investitori dovrebbero tenere d’occhio alcuni progetti in presale molto interessanti.

I token legati alle nuove piattaforme possono crescere una volta arrivati sul mercato, grazie alla loro utilità e ai possibili listing su diversi exchange di primo livello, come ad esempio Binance.

Al momento, le nuove criptovalute più promettenti sono Meme Kombat, Bitcoin Minetrix, yPredict, Bitcoin ETF e Launchpad XYZ. Qui di seguito analizziamo le loro caratteristiche nel dettaglio.

Meme Kombat

Un interessante progetto Web3 basato sul gaming P2E, Meme Kombat permette ai giocatori di scommettere su battaglie IA tra i personaggi più famosi delle meme coin.

Lo staking del token nativo MK consentirà sia di ricevere ricompense passive con un APY del 799%, sia partecipare alle scommesse. Utilizzando una parte dei token messi in stake, si potrà scommettere contro altri giocatori o contro il gioco.

L’esito delle battaglie sarà deciso da una IA che si baserà sulle statistiche dei personaggi e su specifiche meccaniche in-game. Questa meccanica renderà gli scontri imprevedibili, ma permetterà anche ai giocatori di formulare strategie in base alla loro conoscenza del gioco.

La presale di Meme Kombat ha raccolto più di 1,6 milioni di dollari, con il token MK venduto a un valore attuale di 0,189 dollari.

È interessante anche la roadmap del progetto, divisa in stagioni come i gaas (games as a service) che prevedono aggiornamenti alla piattaforma, nuove opportunità di guadagno e aggiunte interessanti.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è una piattaforma di cloud mining che punta sull’accessibilità e la trasparenza.

Solitamente, i servizi di cloud mining propongono contratti vincolanti ai loro utenti che prevedono il pagamento di una cifra in cambio dell’hash rate, ovvero la potenza di calcolo necessaria per il mining del Bitcoin.

Bitcoin Minetrix invece, si baserà solo ed esclusivamente sul token nativo BTCMTX, del quale i titolari saranno pieni proprietari e che potranno vendere, mettere in stake e prelevare in qualsiasi momento, senza l’intervento di terzi.

Per accedere al mining, sarà sufficiente mettere in stake i propri BTCMTX, in modo da ottenere token ERC-20 non scambiabili che fungeranno da crediti di mining. Il burning dei crediti servirà a generare hash rate sul servizio di cloud mining e guadagnare ricompense in Bitcoin

La presale del progetto già raccolto oltre 3,9 milioni di dollari, con il BTCMTX venduto a 0,0116 dollari. L'obiettivo del team è raggiungere i 15 milioni di dollari durante la presale per finanziare il servizio di cloud mining e abilitare la meccanica Stake-To-Mine.

yPredict

Un ecosistema All-In-One basato sulla IA, yPredict offre strumenti per il trading e la SEO, oltre a un marketplace dove gli sviluppatori possono vendere i loro modelli predittivi IA ai trader.

Gli investitori possono ottenere previsioni sul valore delle criptovalute e sul sentiment di mercato, oltre a ricevere segnali di trading e scoprire quali sono gli indicatori tecnici più adatti per l’analisi di un asset.

Per la SEO, yPredict offre un Backlink Estimator e un Editor IA, strumenti molto utili per migliorare l’indicizzazione dei siti web sui motori di ricerca, attraverso il calcolo dei backlink e la creazione di contenuti di qualità, con le keyword adatte.

yPredict richiede agli utenti di abbonarsi alla piattaforma utilizzando il token nativo YPRED, in modo da poter accedere ai suoi servizi. YPRED viene venduto a 0,11 dollari in presale, ora nella sua fase finale. Il progetto ha raccolto oltre 4,7 milioni di dollari.

Bitcoin ETF

Bitcoin ETF è un innovativo progetto che fa leva sul burning e lo staking dei token, capitalizzando sull'entusiasmo dei trader per la possibile approvazione degli ETF Spot Bitcoin.

Attraverso un processo di burning articolato in cinque milestone, il team di Bitcoin ETF prevede di ridurre l'offerta dei token nativi BTCETF sul mercato, a seconda degli sviluppi degli ETF e il futuro aumento del valore del Bitcoin.

Il raggiungimento di una milestone comporta il burning del 5% dei BTCETF dedicati alla meccanica, equivalente al 25% dell'offerta totale di 2.100.000.000 BTCETF. Inoltre, a ogni milestone ci sarà una riduzione dell'1% della tassa sulle vendite, attualmente al 5%.

Parallelamente al burning, Bitcoin ETF permette lo staking dei BTCETF fin dalla presale, offrendo un APY attuale del 488%. Le ricompense, erogate al ritmo di 119 BTCETF, saranno distribuite nell'arco di cinque anni. Anche per lo staking è stato dedicato il 25% dell’offerta totale.

Attualmente nella fase 2 di 10, la presale di Bitcoin ETF ha raggiunto un notevole successo, con il BTCETF venduto a 0,0052 dollari e 500.000 dollari raccolti in pochissimo tempo dal lancio della presale.

Launchpad XYZ

Launchpad XYZ vuole rendere il Web 3.0 accessibile a tutti, grazie a una piattaforma intuitiva. Il portale permetterà ai neofiti di scoprire l’internet del futuro e tutti i suoi servizi, come gli asset digitali, il gaming P2E e il metaverso.

Con un focus principale sul trading di criptovalute, Launchpad XYZ offre un terminale di trading facile da usare che permette di seguire il valore delle criptovalute principali. L'IA Apollo potrà dare utili consigli e formulare strategie di trading, basandosi su quelle create dai trader esperti.

Alla IA Apollo si aggiunge, il tool Launchpad Quotient, in grado di fornire classifiche sulle criptovalute più affidabili.

Oltre al trading, Launchpad XYZ comprende librerie NFT, liberie per metaversi, una sezione informativa dedicata al Web 3.0 e un gaming hub che raccoglie tutti i giochi Play To Earn disponibili sul mercato.

Il token nativo LPX, attualmente in presale a 0,0445 dollari, servirà ad accedere alla piattaforma e ai suoi servizi, inoltre si potrà mettere in stake per ottenere diversi vantaggi. La presale di Launchpad XYZ ha raccolto oltre 2 milioni di dollari.

