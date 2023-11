Borgo San Dalmazzo tra i Comuni finanziati dalla Regione per l'eliminazione di barriere architettoniche

"A fronte delle 377 richieste pervenute in Regione ne sono state accolte 131, tra le quali quella relativa al nostro Comune - riferisce l'Assessora alla Inclusione Sociale Michela Galvagno - Un grande impegno che la nostra Amministrazione ha fortemente voluto, in sinergia con il prezioso lavoro che sta svolgendo il Centro diurno "Ou Burc "nella mappatura delle barriere architettoniche presenti in Città. Riteniamo che sia fondamentale migliorare la fruibilità dei percorsi cittadini e aiutare chi spesso deve affrontare ostacoli che rendono ancora più difficoltosa la vita di ogni giorno".