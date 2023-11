Dopo undici anni Busca ha un nuovo Micon

Busca ha un nuovo Micon. Dopo 11 anni consecutivi, Ivano Falco lascia le vesti della Maschera cittadina a Stefano Golè, 25 anni, autista, già Birichin nelle due scorse edizioni. Il giovane è accompagnato dalla Miconetta interpretata per il secondo anno da Sonia Sordello, 29 anni, impiegata.

L’annuncio è dato dagli Amici del Carlevè ‘d Busca, che, in collaborazione con il Circolo Endas Cuneo Centro e con il patrocinio della Città, si stanno già ritrovando per l’organizzazione dell’imponente manifestazione, tra le più amate e di lunga tradizione cittadina, che nel 2024 si appresta a festeggiare la 69° edizione.

“Da sempre l’organizzazione dell’evento richiede grande impegno e disponibilità, indispensabili per la buona riuscita – spiega il presidente dell’associazione, Davide Marabottto – . La 69° “Gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta”, come da tradizione, prevede un ricco programma. Il prossimo anno la festa andrà da venerdì 19 gennaio a domenica 21 gennaio, con cene, musica per grandi e bambini e il gran finale con la sfilata dei carri allegorici”.