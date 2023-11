A Dogliani si presenta il libro di Francesca Somà "Ti voglio raccontare..."

Sabato 25 novembre alle ore 17.00, presso la biblioteca “L. Einaudi” di Dogliani, si svolgerà la presentazione del libro di Francesca Somà “Ti voglio raccontare…” (Primalpe). L’autrice sarà coadiuvata dai genitori Luciana e Franco Somà e dal fratello Mariano e, durante l’incontro, verranno letti alcuni racconti del libro da Massimo Veglia.

Francesca nasce a Mondovì (CN) il 17 aprile 1996 e vive con la sua famiglia a Villanova.

Fin dalla nascita, le vengono riscontrate alcune anomalie fisiche che si scopriranno essere legate a una forma di disabilità grave di tipo genetico. Supportata dalla famiglia, fin dai tempi della scuola d’infanzia, impara a comunicare grazie alla scrittura: ciò le aprirà le porte, crescendo, per un percorso scolastico soddisfacente. Infatti, nell’estate 2017, Francesca si diploma presso l’Istituto “Vasco-Beccaria-Govone”, in scienze umane.

L’interesse e la curiosità per la lettura, coltivati e dalla scuola, e dai familiari, instaurano in lei il desiderio di provare qualcosa di nuovo: la composizione di testi originali. Proprio grazie a questi stimoli, nel 2019, tramite la casa editrice cuneese Primalpe, Francesca riesce a pubblicare Assoluta Mente, una raccolta di favole, presentato anche a Dogliani, in cui i protagonisti, umani e animali, interagiscono in situazioni in cui la protagonista è la diversità.

A livello locale e regionale, Assoluta Mente ha ottenuto un inatteso successo, fra diverse centinaia di copie vendute, presentazioni in librerie, biblioteche, associazioni culturali, nelle quali l’autrice dà il meglio di sé, comunicando con il suo particolare metodo, basato non sull’oralità, bensì sulla scrittura, attirando attenzione e curiosità, sia sulla sua vita, sia sui suoi gusti letterari, sia su tematiche inclusive legate al mondo della disabilità in rapporto con la società.

Purtroppo, l’arrivo della pandemia di Covid-19 nel 2020 ha ridotto le relazioni col pubblico da un lato, ma, dall’altro, ha fatto sì che Francesca riprendesse a scrivere con entusiasmo: nell’estate 2023, infatti, sempre via Primalpe, esce un nuovo libro, Ti voglio raccontare...

Non più favole, ma racconti brevi: si tratta stavolta di testi più estesi, maturi, narrazioni i cui protagonisti sono esseri umani, personaggi di fiction che comunicano i valori e la particolare visione della vita della ragazza. La scrittura si fa più ricercata, le trame più verosimili, con ricadute nel concreto e nella quotidianità: anche in questa nuova forma narrativa, dunque, per Francesca si è presentata l’occasione di raccontare, in qualche modo, molti aspetti della sua esperienza personale, sempre con un forte taglio etico controcorrente.

Alla pubblicazione ha contribuito anche Aelius, al secolo Beatrice Rocca, giovane artista monregalese, autrice della copertina e delle illustrazioni di Ti voglio raccontare...

Parte dei proventi ricavati dalla vendita di Ti voglio raccontare… verranno devoluti alla Casa do Menor di padre Renato Chiera, associazione umanitaria che aiuta i minori in difficoltà nelle favelas brasiliane. Padre Renato è di origini villanovesi, proprio come Francesca: i due si sono conosciuti nell’ultimo decennio e la scelta di voler continuare un percorso di attivismo e impegno sociale, con l’arrivo del nuovo libro, è parsa più che mai coerente e naturale.