A Macra parte “RiattivaMenti”, progetto giovanile finanziato dalla Regione Piemonte

Con la giornata inaugurale che si terrà il 28 febbraio presso l’Infoecopoint, Sportello Ecomuseo a Macra, prende avvio il progetto RiattivaMenti, finanziato dalla Regione Piemonte finanziato dalla Regione Piemonte, con il Fondo delle Politiche Giovanili all’interno dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” ai sensi della L.R. 6/2019.

Il progetto, presentato dal comune di Celle di Macra in qualità di capofila, vede la partecipazione quali partner dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo e da Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS, Consulta Giovanile Valle Maira.

Il Progetto, destinato ai giovani dai 15 ai 34 anni prevede una serie di iniziative differenziate quali laboratori, corsi, incontri che si terranno da ora fino all'autunno all'interno del territorio dei Comuni partecipanti.

Tra le attività previste: corso di intaglio, corso sui muretti a secco, corso di tessitura, laboratori di benessere e creatività, laboratori di meditazione, laboratorio di terapia forestale, laboratorio di educazione ambientale, laboratorio di danza, laboratorio di cittadinanza attiva.

Nei prossimi mesi si darà avvio alle attività, promosse attraverso comunicati stampa e social.

La partecipazione ai corsi è gratuita ed aperta a tutti i giovani sia della Valle Maira che di altri territori.





