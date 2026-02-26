Cuneo accelera con l'Europa: Synergie Italia presenta le opportunità del FESR 2021-2027 per le imprese piemontesi

Si è svolto a Cuneo l’evento “L’Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe sulla tua impresa! Opportunità, innovazione e territorio con il Fondo europeo di sviluppo regionale”, organizzato da Synergie Italia, network internazionale per il lavoro che connette aziende e candidati. L’incontro ha messo al centro un approccio orientato alla concretezza, evidenziando come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027 possa tradursi in risorse, strumenti operativi e risultati misurabili per le imprese piemontesi. Attraverso il confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e imprese del territorio, sono stati approfonditi i temi della competitività, dell’innovazione, della transizione sostenibile e del ruolo strategico del capitale umano come leva di crescita. Particolare attenzione è stata dedicata alle competenze necessarie per affrontare le trasformazioni del sistema produttivo, alla solidità della governance aziendale e all’importanza di affiancare le imprese nei percorsi di investimento e accesso ai fondi europei, anche attraverso esempi concreti e testimonianze dirette dal territorio.

Per Luisa La Vecchia, Regional Key Account Manager, Synergie Italia: “L’evento ha confermato quanto sia fondamentale mettere le imprese al centro delle strategie di crescita regionale ed europea. Grazie al FESR le aziende piemontesi possono accedere a strumenti concreti per innovare e rafforzare la propria competitività, investendo al contempo in sostenibilità e sviluppo delle competenze. Per Synergie Italia è un orgoglio poter facilitare queste opportunità, favorendo la collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio, e contribuendo a costruire un ecosistema imprenditoriale più solido e innovativo”.





[Luisa La Vecchia - Regional Key Account Manager, Synergie Italia]

Nicolò Cometto, responsabile del Servizio Sviluppo d’Impresa di Confindustria Cuneo, ha commentato: “Il successo dell’evento di oggi è legato al tema scelto: fornire alle imprese cuneesi informazioni concrete su come accedere alle misure dei fondi strutturali europei gestiti dalla Regione Piemonte e al Fondo europeo per lo sviluppo regionale. Le imprese del territorio accedono già a queste opportunità, ma è fondamentale accompagnarle per massimizzare il ritorno economico e sostenere progetti di sviluppo orientati all’innovazione e alla competitività”.

Andrea Tronzano, assessore regionale allo sviluppo delle attività produttive e delle PMI e al Bilancio: “Il Piemonte sceglie di utilizzare ogni euro del FESR per rafforzare il proprio sistema produttivo e difendere la competitività dei nostri territori. Le risorse europee diventano leva strategica per sostenere chi investe, innova e crea lavoro. La linea che ci siamo dati è meno burocrazia, più strumenti operativi e un’alleanza stabile tra istituzioni e imprese per consolidare la crescita del Piemonte”.

Marcella Mauro, presidente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta di ANDAF: “Rappresento la categoria dei direttori amministrativi e finanziari, figure che supportano quotidianamente le aziende e affiancano gli imprenditori nell’utilizzo e nel reperimento dei fondi. Grazie agli interventi della Regione Piemonte è stato possibile offrire una visione completa delle opportunità di finanziamento attualmente disponibili a sostegno delle imprese. La nostra Regione si distingue per la capacità di utilizzare appieno i fondi a disposizione. È emerso con chiarezza quanto siano fondamentali una comunicazione efficace e il rispetto delle tempistiche”.

All’evento, tra gli altri, hanno preso parte: Paolo Furno, Dirigente Regione Piemonte; Simona Tansini, Chief Commercial Officer, Synergie Italia; Alan Cismondi, Amministratore Unico e Responsabile R&D, Cismondi s.r.l.