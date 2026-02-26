A Bra il cinema diventa solidarietà: “Onde di Terra” al Centro Arpino per sostenere il progetto Arlo

Venerdì 27 febbraio alle 20.45 il Centro Polifunzionale “G. Arpino” di Bra ospiterà una serata in cui cultura e impegno sociale si incontrano. In programma la proiezione del film Onde di Terra, iniziativa organizzata dal Circolo Riva di Bra – APS, con il patrocinio della Città di Bra e il sostegno di Banca CRS, a favore della campagna di raccolta fondi “Un futuro per Arlo”, promossa da Diapsi Alba Bra odv.

L’evento nasce per sostenere la prosecuzione nel 2026 del progetto Arlo, un modello sperimentale di presa in carico dedicato alle persone che vivono una sofferenza psichica, sviluppato negli ultimi due anni grazie al finanziamento della Compagnia di San Paolo. Il cuore dell’iniziativa è il progetto di vita personalizzato, costruito insieme a utenti, operatori, familiari e comunità attraverso microequipe che lavorano in modo paritario, con l’obiettivo di restituire autonomia e prospettive concrete.

I risultati della sperimentazione hanno coinvolto 30 giovani beneficiari, che hanno potuto sperimentare un approccio orientato alla recovery: un modello in cui le cure sanitarie restano fondamentali ma vengono affiancate da percorsi di socialità, inserimento lavorativo e abitativo. Un’esperienza che punta a ricostruire relazioni e dignità, rafforzando il ruolo della comunità nel percorso di cura.

Per il 2026 l’associazione intende ampliare il progetto fino a 40 persone di tutte le età, consolidando un servizio ritenuto semplice, sostenibile e replicabile. Per sostenere una persona sono necessari circa 10 euro al giorno, pari a 300 euro al mese o 3.500 euro all’anno, obiettivo che rende centrale il coinvolgimento del territorio.

La serata cinematografica rappresenta dunque non solo un appuntamento culturale ma anche un momento di sensibilizzazione pubblica sui temi della salute mentale. Alla proiezione sarà presente il regista Andrea Icardi, che incontrerà il pubblico al termine del film.

Come contribuire alla raccolta fondi

Chi desidera sostenere il progetto Arlo può farlo attraverso diverse modalità:

Paypal: https://www.paypal.com/ncp/payment/4XWPAUAFXG9JW

IBAN Banca d'Alba: IT26W0853022505000000293497

Satispay: https://www.satispay.com/app/open/shops/984edb8c-22e5-43c0-b21f-22728edefeca

GoFundMe: https://gofund.me/31081772e

Per saperne di più: https://www.diapsialbabra.it