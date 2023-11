Il Conservatorio di Cuneo inaugura l'anno accademico con un concerto al Toselli

Mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21 si tiene, al Teatro Toselli di Cuneo (via Teatro Toselli 9), il Concerto di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 del Conservatorio Ghedini di Cuneo. L’evento musicale è organizzato con la collaborazione della Città di Cuneo, della Provincia di Cuneo e del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - Ufficio VI Ambito territoriale di Cuneo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti ma è obbligatorio prenotare on-line al link www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-di-inaugurazione-aa-2023-24-740971113547, raggiungibile anche dal sito (www.conservatoriocuneo.it) e dalla pagina Facebook (www.facebook.com/conservatorio.cuneo) del Conservatorio.

Il tradizionale appuntamento, che si colloca ogni anno a ridosso della festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, vede impegnata l’Orchestra degli studenti del Conservatorio diretta dal Maestro Gian Rosario Presutti che si esibirà accompagnata in alcuni brani da due solisti, Maddalena Lanfranco e Matteo Fabi, individuati a seguito di audizioni interne per selezionare i musicisti più idonei a ricoprire questo ruolo, e da due cantanti. Per la prima volta da quando il Ghedini organizza questo concerto annuale, oltre all’orchestra si esibiranno anche alcuni studenti del Dipartimento Pop dell’Istituto.

Il concerto di inaugurazione porta in auge il fervore creativo del nostro Conservatorio – dichiara il presidente Mattia Sismonda – restituendo un segno tangibile dell’impegno incessante nel promuovere l'eccellenza della formazione musicale. L'inizio di questo nuovo anno accademico è un invito a esplorare, crescere e superare le sfide con determinazione: il “Ghedini” è pronto a guidare i suoi studenti attraverso un percorso di scoperta musicale, ricerca e sviluppo personale".

Il programma prevede quindi l’esecuzione di due distinti programmi. Il programma classico comprende il Concerto brandeburghese n. 4 di J. S. Bach, il Concerto per flauto e orchestra di C. Reinecke, con Maddalena Lanfranco al flauto, le Variazioni rococò per violoncello e orchestra di P. I. Ciaikovskj, con Matteo Fabi al violoncello, e due brani per orchestra e voce, uno con la voce solista di Anna Vasileva e l’altro cantato dal duetto Martina Malavolti e Anna Vasileva. Il programma pop si sviluppa con My Flavourite things, un pot-pourri di temi famosi e suonerie da cellulare arrangiate dall’allievo del corso di Composizione Roberto Beccaria, e si conclude con alcuni brani dei Procol Harum arrangiati per orchestra dallo studente del Ghedini Carlo Ponissi.

Nel corso della serata a ciascuno dei due musicisti solisti, Maddalena Lanfranco e Matteo Fabi, verrà consegnata una borsa di studio. Due ulteriori riconoscimenti saranno consegnati agli studenti cuneesi Nicolò Bertano ed Elisa De Pandis, vincitori delle borse di studio messe a disposizione dal Conservatorio per gli studenti della rete delle Scuole medie e dei Licei ad indirizzo musicale della Provincia di Cuneo con l’intento di sottolineare l’attenzione e l’apprezzamento nei confronti dell’importante ruolo svolto dagli Istituti attraverso percorsi formativi che sono in potenziale continuità con gli studi musicali accademici.

La serata viene preceduta da due esibizioni riservate alle scuole che si svolgono, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, nella mattinata dello stesso giorno alle ore 9.30 e alle ore 10.45.