A Cervasca una serata dedicata alle storie di donne e violenza, tra Italia e Iran

"Le donne in rivolta contro la violenza" e "Le donne italiane e iraniane contro la violenza per la libertà e la democrazia" saranno i temi affrontati dal Sindaco Garnerone, da Simona Giaccardi, Consigliere Provinciale di Cuneo, da Giulia Manassero, Direttore del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, da Ughetta Biancotto, responsabile ANPI di Cuneo, da Elham Nikzat, responsabile nord Italia dell' Associazione Donne Democratiche Iraniane e Khosro Nikzat, Presidente Associazione Medici e Farmacisti Democratici Iraniani in Italia. Alcuni relatori tratteranno l'argomento della violenza sulle donne in Italia e nel cuneese, altri il desiderio di libertà e democrazia di tutte le donne, soprattutto quelle iraniane che con la loro leader Maryam Rajavi cercano di raggiungere i dieci punti del suo programma.

Inoltre, dopo la partecipazione, in rappresentanza del comune di Cervasca, alla serata al teatro Toselli, al summit internazionale a Parigi e ai convegni a Roma, organizzati dalla Resistenza Iraniana nell' estate scorsa, mi sembra doveroso far conoscere l' esperienza per testimoniare la vicinanza alla leader Maryam Rajavi e al popolo iraniano che lottano per la libertà e la democrazia dell' Iran. Occorre aprire le menti e le coscienze. Solo con l'informazione e il coraggio di chiedere aiuto, di denunciare e continuare a manifestare e lottare per la libertà si potrà ottenere una società migliore.