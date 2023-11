Futuro deposito di rifiuti pericolosi di Clavesana, l'appello di una mamma al presidente Cirio: "Protegga le nostre famiglie"

Ci scrive una lettrice, che intende rivolgere un appello diretto al presidente della Regione Alberto Cirio in merito alla possibile realizzazione futura del deposito di rifiuti pericolosi sul territorio di Clavesana.

La riportiamo a seguire.

***

Buongiorno Presidente,

mi permetto di disturbarla e le scrivo perché sono una mamma e un'abitante delle Langhe, molto preoccupata per il disastro a cui rischiamo di andare incontro se mai venisse autorizzato il deposito di rifiuti pericolosi alle porte di casa nostra.

Quali benefici la nostra terra può trarre da questo deposito? Nessuno! Svantaggi invece tanti e certi: danni economici, danni ambientali enormi che io come semplice cittadina non potrei evitare.

Come mamma devo proteggere le mie figlie, devo cercare di creare per loro il miglior futuro possibile e quindi mi rivolgo a Lei che nella sua posizione invece può fare la differenza e può aiutare tante famiglie della Langa a scongiurare questo pericolo.

Confido in Lei e nel suo intervento come uomo politico e soprattutto come padre di famiglia che ha a cuore il mio stesso interesse: proteggere le nostre famiglie.

La ringrazio per avermi ascoltata.

Una semplice cittadina (lettera firmata)