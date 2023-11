Deposito di rifiuti a Clavesana: dalla Provincia arriva parere negativo al progetto

Si è conclusa con parere negativo la Conferenza di servizi di valutazione di impatto ambientale (Via) che si è svolta oggi (martedì 21 novembre) nella sede della Provincia a Cuneo in merito al progetto di realizzazione di un impianto di recupero e deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel comune di Clavesana .

Dando seguito ai vari adempimenti amministrativi, la Conferenza è iniziata raccogliendo i pareri degli enti e degli organi tecnici competenti circa l’istanza, presentata alla Provincia da parte della società Cement di Villanova Mondovì, di pronuncia di compatibilità ambientale, rilascio dell’Autorizzazione Unica (art. 27 decreto legislativo 152/06) e contestuale modifica sostanziale di Autorizzazione unica ambientale (Aua) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in un’area produttiva a Clavesana.

Il progetto prevede l’ampliamento dell’attuale sede operativa della ditta ove vengono recuperati rifiuti speciali non pericolosi di tipo inerte. La Cement intende, infatti, realizzare una piattaforma per lo svolgimento delle operazioni di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi in un’area adiacente a quella dove dovrebbe estendere l’attuale attività. La zona è individuata dal Piano regolatore generale comunale di Clavesana come zona P3 “Cascina San Giovanni”.