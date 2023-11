Uno Spettacolo per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne a Racconigi

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione Tocca A Noi a Racconigi, con il patrocinio del Comune di Racconigi, propone uno spettacolo che si terrà domenica 3 dicembre alle ore 18 presso il Salone SOMS di Racconigi, in Via Carlo Costa 23.

Sarà questa l’occasione per riflettere su un tema tristemente attuale; infatti, nonostante negli ultimi settant’anni i diritti delle donne in Italia abbiano fatto, almeno sulla carta, passi da gigante, un reale cambiamento sociale non è ancora avvenuto, specialmente tra le mura domestiche, luogo che, più spesso di quanto sia umanamente immaginabile, diventa teatro di femminicidi, tragici epiloghi di una cultura patriarcale ancora fortemente radicata.

Trattandosi di un problema sociale che si può ormai definire strutturale, i ragazzi dell’associazione si sono interrogati sulle radici delle dinamiche sessiste che, quando non riconosciute, possono protrarsi fino a raggiungere atti estremamente gravi. In particolar modo, si cercherà di ragionare sull’importanza di trasformare il privilegio sociale del genere maschile in un senso di responsabilità, fondamentale per creare un cambiamento sociale tangibile. Infatti, la battaglia per una società più equa e sicura per le donne non può essere un obiettivo solo femminile, ma perché diventi realizzabile deve essere condiviso da tutti i cittadini, attraverso educazione e cultura.

A corredare gli interventi, si esibiranno alcune ballerine della scuola di danza “Out Of Dance” di Savigliano e due giovani cantanti racconigesi.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito con prenotazione consigliata tramite mail all’indirizzo toccaanoi.racconigi@gmail.com