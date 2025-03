Incidente sul lavoro, nella mattinata, a Verzuolo.

In una zona agricola di via Viassa, in frazione Villanovetta, un uomo è rimasto incastrato con una gamba sotto uno scavatore, ribaltatosi in un frutteto.

Sul posto, subito dopo l'accaduto (poco prima delle 10) la squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo che hanno lavorato per alcuni minuti prima di liberare l'uomo, poi affidato alle cure del 118.