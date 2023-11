Mercatini di Natale, tante idee per visitarli

I mercatini natalizi sono eventi pubblici e si svolgono durante i mesi di novembre e dicembre. Questi mercatini offrono una vasta gamma di prodotti e servizi legati al periodo natalizio. Alcuni degli articoli e delle attività comuni che si possono trovare includono:

Artigianato locale: dai prodotti in legno ai giocattoli in feltro, dai gioielli ai manufatti in ceramica, nei mercatini di Natale è possibile trovare un'ampia selezione di oggetti artigianali realizzati da artisti e artigiani locali.

Dolciumi e bevande natalizie: gingerbread, pan di zenzero, vin brulè, vin santo, castagne arrostite: i mercatini di Natale sono un'ottima occasione per assaggiare i tradizionali dolciumi e bevande natalizie.

Decorazioni natalizie: addobbi per l'albero, presepi, luminarie; nei mercatini di Natale è possibile trovare tutto il necessario per decorare la propria casa e il proprio giardino a tema natalizio.

I mercatini di Natale sono anche un'occasione per immergersi nell'atmosfera natalizia, tra luci, musica e profumi di spezie. Sono spesso accompagnati da eventi e attività collaterali, come concerti, spettacoli di strada e visite guidate ai luoghi storici della città.

Come nascono i mercatini di Natale

I mercatini di Natale hanno origini molto antiche, e si pensa che risalgano al Medioevo. In quel periodo, le città e i villaggi europei organizzavano mercati stagionali per scambiare merci e prodotti. Con l'avvento del Cristianesimo, questi mercati iniziarono a focalizzarsi sui prodotti natalizi, come addobbi, cibo e bevande.

I mercatini di Natale oggi

Oggi i mercatini di Natale sono una delle principali attrazioni turistiche in tutta Europa. Si svolgono sia in piccole, sia in grandi città e offrono un'esperienza unica e magica.

In Italia, i mercatini di Natale più famosi si trovano in Alto Adige, dove le città di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Chiusa si trasformano in un vero e proprio paese delle meraviglie. Non da meno sono i mercatini del Trentino, da Trento a Rovereto, da Rango ad Arco.

Bolzano: Il mercatino di Natale di Bolzano è il più grande e famoso d'Italia. Si svolge in Piazza Walther, nel centro storico della città, e ospita oltre 100 bancarelle che vendono prodotti artigianali, dolciumi, bevande e decorazioni natalizie.

Merano: Il mercatino di Natale di Merano è un'altra destinazione molto popolare. Si svolge nel centro storico della città, e offre un'atmosfera romantica e suggestiva.

Bressanone: Il mercatino di Natale di Bressanone è perfetto per chi ama l'artigianato locale. Si svolge in Piazza del Duomo, e ospita oltre 150 bancarelle che vendono prodotti tipici dell'Alto Adige.

La tradizione dei mercatini in Italia non si limita però a quella regione. Ad esempio la Toscana, regione ricca di storia e cultura, offre una vasta gamma di mercatini di Natale da non perdere. Ecco alcuni dei più popolari:

Mercatino di Natale di Firenze: Si svolge in Piazza Santa Croce, nel centro storico della città. È il più grande mercatino di Natale della Toscana e offre una vasta gamma di prodotti artigianali, dolciumi e bevande natalizie.

Mercatino di Natale di Siena: Si svolge in Piazza del Campo, nel centro storico della città. Inoltre nelle colline senesi sono degni di nota i mercatini che si svolgono nei centri storici di Montepulciano e Pienza

Mercatino di Natale di Arezzo: Si svolge in Piazza Grande, nel centro storico della città. È un mercatino di Natale medievale che offre prodotti artigianali e dolciumi tradizionali.

I migliori mercatini di Natale in Europa

Strasburgo, Francia: Il mercatino di Natale di Strasburgo è uno dei più famosi e antichi d'Europa. Si svolge nella Grande Île, il centro storico della città, e ospita oltre 300 bancarelle.

Norimberga, Germania: Il mercatino di Natale di Norimberga è uno dei più grandi e tradizionali d'Europa. Si svolge nel centro storico della città, e offre un'atmosfera autentica e festosa.

Vienna, Salisburgo e Innsbruck in Austria: Il mercatino di Natale di Vienna è uno dei più eleganti d'Europa. Si svolge in Piazza del Mercato, nel centro storico della città, e offre un'atmosfera raffinata.

La Svizzera è un’altra nazione dove la tradizione dei mercatini è molto popolare. Dal Lago di Costanza, sia sulla costa Svizzera (Costanza e San Gallo) che quella Austriaca e Tedesca (Bregenz, Lindau), ma anche quello della capitale Berna o della più internazionale Zurigo creano quell’atmosfera natalizia che ciascuno di noi ha nel proprio immaginario.

Altri mercatini di Natale da non perdere

Oltre ai mercatini di Natale già citati, ci sono molte altre destinazioni europee che meritano una visita durante le festività natalizie. Ecco alcuni suggerimenti:

Lubiana e Zagabria che vantano diversi mercatini in diversi quartieri cittadini ed offrono un'atmosfera suggestiva.

Praga, Repubblica Ceca: Il mercatino di Natale di Praga è uno dei più romantici d'Europa. Si svolge nella Piazza della Città Vecchia, nel centro storico della città, e offre una vista mozzafiato sul Castello di Praga.

In Francia in Alsazia oltre alla già citata Strasburgo ricordiamo Colmar con i suoi 6 diversi mercatini dall’artigianato a quello dedicato ai bambini, dal mercatino gourmet per trovare cibi speciali a quello per i prodotti locali e a quello per gli addobbi natalizi.

Come hai potuto leggere sono tante le mete che si possono scegliere, possono essere di due giorni, per visite veloci, di solito sul nostro territorio oppure di alcuni giorni, specialmente all'estero dove, oltre a recarti presso i mercatini di Natale potrai fare una visita guidata alla scoperta delle bellezze della città.