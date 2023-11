Il concerto di Vecchioni per Aldo Benevelli trasmesso in diretta al Cinema Monviso

Il concerto di Vecchioni per Aldo Benevelli verrà trasmesso in diretta al Cinema Monviso

Il concerto per Don Aldo Benevelli, organizzato dal Comitato per il centenario della nascita del partigiano prete, con Roberto Vecchioni al Teatro Toselli di Cuneo venerdì 1° dicembre 2023, sarà trasmesso in diretta al Cinema Monviso di Cuneo. Ingresso libero sino a esaurimento posti (capienza del cinema pari a 330).