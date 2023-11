Installato un nuovo defibrillatore a Boves con il progetto Battikuore

Un nuovo defibrillatore in piazza Borelli a Boves. È stato installato sabato 18 novembre a fianco della casetta dell'acqua grazie al progetto Battikuore.

Erano presenti il sindaco Maurizio Paoletti; Rosario Lo Forte, titolare dell'azienda BNA e tutte le aziende che hanno sponsorizzato l'iniziativa. All'inaugurazione è poi seguito un momento formativo per il corretto uso del DAE.

Parliamo del progetto Battikuore, dell'azienda BNA Srl di Boves, che consiste nella fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici di emergenza per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini.

E a Boves ne sanno qualcosa perchè prima delle vacanze estive, proprio in piazza Italia è stata salvata una persona grazie al defibrillatore installato presso la farmacia Soffietti.

In città ce ne sono altri nove, la cui manutenzione è seguita proprio dall'azienda BNA.

Ricordiamo che in Italia, nel 2021 si sono registrati in media 247 decessi al giorno per arresto cardiaco, circa 11 ogni ora. In caso di arresto cardiaco bisogna intervenire entro 5 minuti dall’evento. Un massaggio cardiaco efficace e una scarica elettrica erogata con un Defibrillatore possono aumentare le possibilità di sopravvivenza fino al 75%. Per questo è molto importante che le città siano fornite di una rete capillare di dispositivi salvavita DAE e che i cittadini siano formati al Primo Soccorso e all’utilizzo del Defibrillatore.

Con il progetto Battikuore sono già stati installati 90 DAE sul territorio della Granda e formate oltre mille persone al suo utilizzo

Per maggiori informazioni https://battikuore.com/