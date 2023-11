Educazione finanziaria: se ne parla in Banca di Caraglio, tra ragione ed emozione

Gianluca Filippi, esperto in formazione e finanza, è responsabile del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca, ove è entrato nel 1997. La sua formazione è stata prima di tutto tecnica (sui desk obbligazionari e azionari della trading room), per poi diventare commerciale e relazionale. Da sempre segue le tematiche legate alla finanza sostenibile e alla formazione, con incursioni anche nel mondo della scuola, attraverso iniziative di educazione finanziaria. Gianluca è laureato in Economia e Commercio e ha conseguito un master di Private Banking con SDA Bocconi. Da sempre è impegnato come volontario nel mondo culturale e sociale.

Alberto Vai, laureato in filosofia e in psicologia sociale con un master in Human Resources Management. è Sales Director in Amundi dal 2016. Precedentemente è stato Promotore Finanziario, poi responsabile Formazione, Comunicazione e Supporto Reti in BNL Gestioni e in BNP Paribas Asset Management. Dopo aver ricoperto la carica di responsabile Investment Solutions in Direzione Centrale di BNL a Roma è stato responsabile Marketing e Fondi Individuals in BNP Paribas Real Estate SGR, oltre ad essere socio di YouInvest, la Scuola per investire, Società di formazione fondata da Marco Liera, ex direttore del Sole 24 Ore