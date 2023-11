Conto alla rovescia per il Food For Future Festival ad Alba. "Vogliamo diventare un modello per il futuro"

Quaranta tra relatori nazionali e internazionali, maestri del calibro di Iginio Massari, chef, professionisti e addetti alla ristorazione che porteranno in dote 25 stelle Michelin ad Alba: ecco in numeri l'essenza del Food For Future Festival – Cibo in Movimento, in programma domenica 26 e lunedì 27 novembre al Teatro sociale di Alba che verrà allestito come una grande sala da pranzo.

"La creatività e la dinamicità saranno due degli elementi di questa iniziativa- spiega l'assessore albese al Turismo Emanuele Bolla -. Non ci saranno solo conferenze frontali, ma veri e propri momenti di degustazione in cui si proveranno le specialità raccontate. Sarà un momento esaltante per tutti i partecipanti. L'obiettivo è quello di parlare del futuro della gastronomia e confrontarsi su temi e valori quali la sostenibilità e la creatività in cucina coinvolgendo esperti internazionali. Vogliamo diventare il centro dell'approfondimento e proporre un modello".

Ad aprire il festival, domenica alle ore 10 il maestro Iginio Massari con una lezione sull’evoluzione della pasticceria. "Abbiamo studiato un format che si preannuncia davvero coinvolgente e ricco di contenuti dinamici. Lunedì, invece, l'apertura sarà affidata allo chef Enrico Crippa e il programma prevederà successivamente un approfondimento sulla Francia con interventi individuali mirati a scoprire il futuro della pasticceria e della cucina d’oltralpe", conclude l'assessore Bolla.

Per informazioni cliccare sul link https://forms.gle/2rTJkuZ5TmQ3aJ3t8

o visitare il sito www.foodforfuturefestival.it