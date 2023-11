Un grande albero di fogli di carta per dire: “Grazie alla natura!” dai bambini della Alessi e Dalla Chiesa

Un grande albero per dire: “Grazie alla natura!” è quello sorto nel giardino della scuola Dalla Chiesa di Saluzzo, realizzato dai bambini della Scuola dell’infanzia Alessi e dalle classi prime della Primaria.

Come consuetudine da alcuni anni, in occasione della festa dell’albero, i due plessi si incontrano per un momento di condivisione e continuità, cantando canzoni a tema, in allegria.

Quest’anno, in modalità tutoraggio un grande e un piccolo, è stato realizzato un grande albero di fogli di carta con la tecnica del frottage sulla corteccia degli alberi presenti in giardino.

Una volta assemblate tutte le parti, i bambini hanno voluto “abbracciare” l’albero con un grande girotondo. L’attività ha entusiasmato molto tutti gli alunni che si sono prodigati per la buona riuscita del lavoro.