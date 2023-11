A Racconigi la festa con Babbo Natale e gli Elfi

Domenica 17 dicembre torna l’imperdibile appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele II a Racconigi con Babbo Natale e gli Elfi. Per l’occasione, a partire dalle 15, sarà possibile recarsi in piazza per scambiarsi gli auguri natalizi, imbucare le letterine nella cassetta di Babbo Natale, mangiare una fetta di panettone, bere una tazza di cioccolata calda e partecipare alle numerose attività organizzate dalle associazioni racconigesi.

In particolare, aderiscono all'evento l'Avis che offrirà a tutti i presenti cioccolata calda e thè; i volontari della Croce Rossa intratterranno i più piccoli con il truccabimbi, con lavoretti con il cartoncino e quiz sull'agenda 2030 oltre a spiegare il funzionamento di alcuni dispositivi dell'ambulanza; il "Tocca A Noi" allestirà il classico punto foto per ricordare la giornata in compagnia di Babbo Natale, gli Elfi e le renne. E ancora, il Gruppo Scout preparerà attività ludiche e ricreative per tutti i bambini e distribuirà il vin brulè; durante la giornata il trenino di "Racconigi In Centro" passerà tra le vie del centro cittadino in un'atmosfera natalizia unica e affascinante, con partenza e arrivo proprio in Piazza Vittorio Emanuele II. "Racconigieventi" ha provveduto all'installazione della casetta di Babbo Natale e ad altre decorazioni natalizie.

L’Associazione “Semi di Baobab” raccoglierà alimenti a lunga conservazione (pasta, riso, tonno e carne in latta, scatolame vario, marmellate) che verranno spediti non appena possibile alle popolazioni più bisognose in Burkina Faso. L’Associazione “Colori della Vita” raccoglierà qualsiasi tipo di giocattolo che verrà consegnato alla “Comunità Papa Giovanni XXIII” di Busca, presente in Italia da oltre 50 anni: si tratta di un gruppo di famiglie che si occupano di accogliere ragazzi e bambini emarginati e in difficoltà. Inoltre, l'Associazione "Mandacarù" organizzerà un punto vendita di prodotti artigianali con offerta libera: i fondi raccolti saranno destinati a sostenere un gruppo di ragazze madri boliviane, alcune delle quali hanno anche subito violenza sessuale, affinché possano affrontare con forza e dignità la gravidanza e la crescita dei loro bambini.

Durante il pomeriggio verrà allestito anche un punto informativo della “Nuova Cooperativa Neuro” che, per l’occasione, permetterà ai racconigesi di visitare i locali di “Baricentro”. In piazza, oltre alla Pasticceria Millebaci, saranno presenti anche Al Muretto e Il Bosco Incantato che prepareranno dolci, specialità e sfiziosità di ogni tipo.