Sicurezza, creatività, divertimento e salute. Neive punta sui corsi per il benessere della comunità

La sicurezza, la salute, ma anche la creatività e la riscoperta delle proprie radici. Ci sono una serie di finalità importanti nel progetto trasversale sviluppato dai comuni di Barbaresco, Castiglion Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive e Santo Stefano Belbo, grazie alla disponibilità dei fondi del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Bra.



Dopo le attività del Festival delle colline, dedicate ai bambini e alle famiglie, Annalisa Ghella e Laura Capra sindache di Neive e Santo Stefano Belbo, capofila del progetto, hanno programmato numerosi corsi e attività, puntando innanzitutto sulla sicurezza delle donne, tematica tristemente attuale e sentita, e non solo per la ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

I corsi si svolgono il venerdì alle ore 18 a Neive, presso il Salone Mezzocolle-palestra Experience. "Il corso di autodifesa acquista una grande valenza ed è un momento di scambio e sensibilizzazione sul tema delle violenze. Ricordiamo che è gratuito e aperto alle donne di ogni età residenti non solo a Neive, ma anche Barbaresco e Mango", spiega il primo cittadino neivese Annalisa Ghella.

Con le stesse modalità e nello stesso luogo si svolge il corso di ginnastica dolce per gli over 65 tutti i lunedì alle ore 15,30. Nel calendario per la terza età continuano anche corsi di ballo liscio, il venerdì alle 20.30 presso il salone sottochiesa a Neive Borgonuovo con Damiano Ferrero. Per i residenti dei comuni di Neive, Barbaresco e Mango prosegue anche il corso di fotografia con Alberto Sevestrel: sempre nel salone sottochiesa, il martedì dalle 15.

Gli scatti e le immagini fotografiche e la cultura sono stati protagonisti nel Paese grazie al Langhe Photo Festival, una grande mostra fotografica all’aperto, che ha coinvolto fotografi riconosciuti a livello internazionale.

Per migliorare la sicurezza e la salute sono in calendario incontri specializzati volti alle manovre di disostruzione delle vie aree pediatriche, primo soccorso e BLSD (con l'impiego di defibrillatore) a Neive con la Croce Rossa e a Santo Stefano Belbo con l’associazione Form in Life.

Domenica 26 novembre ci sarà, invece un appuntamento per riscoprire le radici e la storia contadina con l'attore Paolo Tibaldi in "Abitare il Piemontese". L'appuntamento è alle ore 17 presso il Salone sottochiesa di Borgonuovo (ingresso libero).